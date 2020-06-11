العامري للوفد المفاوض مع أميركا: انتم في مهمة مقدسة

2020/06/11 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، الوفد العراقي المفاوض إلى أن يضعوا نصب اعينهم قرار مجلس النواب العراقي القاضي بخروج القوات الاجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، مؤكدا أنهم في “مهمة مقدسة”.وفيما يلي نص البيان: الى اخوتي الافاضل الوفد المفاوض المحترمين..نشد على ايديكم وانتم في مهمة مقدسة وفي حوار استراتيجي […]

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