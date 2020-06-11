توجه حكومي لاحياء سد بادوش وحماية بغداد من الفيضان

2020/06/11 | 09:13 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي، الخميس، عن التمهيد لإنشاء سد مكحول في صلاح الدين، فضلا عن إحيا...

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