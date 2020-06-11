قانوني: الحكومة لاتمتلك سندا قانونيا لاستقطاع رواتب المتقاعدين

2020/06/11 | 09:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان الحكومة لاتمتلك اي سند قانوني لاستقطاع رواتب المتقاعدين، لافتا الى ان المتقاعدين يمتلكون صلاحية مقاضاة رئيس الوزراء ازاء خرقه للدستور.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الراتب التقاعدي معفي من ضريبة الدخل وفق المادة ٧ الفقرة ٦ من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، […]

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