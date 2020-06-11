العامري مخاطبا افراد الوفد المفاوض للجانب الامريكي: ضعوا نصب اعينكم قرار البرلمان القاضي بخروج القوات الاجنبية

2020/06/11 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اهاب رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، بالوفد العراقي المفاوض بان يضع نصب اعينه قرار مجلس النواب العراقي يوم 5 / 1 / 2020 القاضي بخروج القوات الاجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.وقال العامري في خطاب وجهه للوفد المفاوض العراقي، اطلعت عليه وكالة “العهد نيوز”، ان “املنا بكم كبير بان تخيبوا […]

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