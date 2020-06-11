وزير الموارد: حكومة الكاظمي تركز على حل المشاكل وتنظيم الاستراتيجيات

2020/06/11 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي عن قرب انطلاق المباحثات مع أنقرة وطهران فيما يتعلق بضمان حصص العراق المائية، فيما أكد وجود "توجه حكومي" نحو استصلاح أكثر من 6 ملايين دونم.

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