نواب: موازنة 2020 بين هدر بالمال وعجز غير معلوم وترجيحات بعدم تمريرها

2020/06/11 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد عدد من النواب ان موازنة 2020 مازالت غير معلومة العجز، وسط ترجيحات بعدم تمريرها والاكتفاء باعداد موازنات شهرية لحين انتهاء العام الجاري.وقال عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو لـ /المعلومة/، ان “الموازنة سيتم اعدادها لنصف عام لكن مازال العجز غير معلوم حيث ينتظر مجلس النواب وصولها من الحكومة المركزية لغرض اتخاذ […]

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