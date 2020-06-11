2020/06/11 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي، الخميس، عن قرب انطلاق المباحثات مع أنقرة وطهران فيما يتعلق بضمان حصص العراق المائية، فيما أكد وجود توجه حكومي نحو استصلاح أكثر من 6 ملايين دونم. وقال الوزير في حوار صحفي إن “الحكومة الحالية تركز على حل المشاكل وتنظيم الاستراتيجيات المستقبلية”، موضحا أن “التوجه يسير حاليا نحو زيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد: قرب بدء مباحثات مع تركيا وايران تتعلق بحصص العراق المائية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد: قرب بدء مباحثات مع تركيا وايران تتعلق بحصص العراق المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).