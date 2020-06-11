خاص “العهد نيوز”.. ناشطون يطلقون حملة #رجعوهم لاعادة النازحين لمناطقهم بصلاح الدين

2020/06/11 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر مسلسل النزوح في مخيمات الالم والعوز في صلاح الدين دون اي حل حكومي لانهاء معانات شريحة افرزتها الحرب مع داعش الارهابي في حزيران من عام 2014 وفي حديثه لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس اكد الناشط المدني احمد سعيد انه ومع عدد من الناشطين والاكادميين والاعلاميين اطلقوا هاشتاك رجعوهم بهدف الضغط على الجهات الحكومية المعنية لاعادة […]

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