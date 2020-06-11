العمل والهجرة الدولية تبحثان تشغيل العاطلين

2020/06/11 | 09:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن تنسيقها مع منظمة الهجرة الدوليّة لتنفيذ مشروع مشترك لتشغيل العاطلين عن العمل بعد تأثر واقعهم المعيشي بسبب حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا.وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم عقد اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية عن طريق شبكة […]

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