رصد رقاقات الثلج الكونية

2020/06/11 | 09:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أصدرت وكالة ناسا صورة مذهلة للنجوم من كتلة كروية على بعد نحو 13 ألف سنة ضوئية من مركز مجرة درب التبانة.وتتألق المجموعة المعروفة باسم NGC 6441 وتظهر مثل رقاقات الثلج في الصورة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي.وأشارت وكالة الفضاء الأوروبية إلى الكتلة باسم “رقاقات الثلج الكونية”، وقالت إنها تعتقد […]

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