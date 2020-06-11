ضربة جوية تردي داعشيين احدهما قيادي بين محافظتين عراقيتين

2020/06/11 | 09:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الخميس بمقتل عنصرين من تنظيم داعش بضربة جوية بين حدود ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الطيران الحربي واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة قصف وكر لتنظيم داعش في قرية "البو جمعة" ضمن قاطع "مطيبيجة" الحدودي بين ديالى وصلاح الدين.

واكد المصدر ان الضربة اسفرت عن قتل عنصرين من داعش احدهما قيادي في التنظيم , تلاحقه القوات الامنية ويتنقل بين القرى المهجورة بين ديالى وصالح الدين منذ سنوات عدة.

ولفت المصدر الى وجود اوكار ومخابئ لداعش في عدة قرى في قاطع مطيبيجة, لم يعد سكانها منذ 5 سنوات بسبب المخاوف الامنية .

ويعد قاطع "مطيبيجة" الممتد بين ديالى وصلاح الدين من المناطق الساخنة والرخوة امنيا بسبب نقص القطعات الاممنية وضياع المسؤوليات الامنية بين قيادات عمليات ديالى وسامراء.

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