أخبار سارة من عالم فيروسات ايطالي بشأن كورونا.. هل بدأ يضعف؟

2020/06/11 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن عالم الفيروسات الإيطالي البارز، نائب رئيس جامعة Vita-Salute San Raffaele في ميلان، ماسيمو كليمنتي، أن الدراسات العلمية الحديثة تظهر أن فيروس كورونا يضعف، مما يجعلنا نتأمل ألا تكون هناك موجة ثانية من وباء “كوفيد-19” في الخريف.وقال البروفيسور في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”: “في شهر مايو/ أيار، لاحظ أطباؤنا انخفاضًا […]

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