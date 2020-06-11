الرافدين يصدر بيانًا ويخاطب المتقاعدين

2020/06/11 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه ان “المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول قوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية”.ودعا المصرف “المتقاعدين الذين لم يتسلموا […]

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