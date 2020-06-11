بينها استئناف الدوري الاسباني.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

2020/06/11 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تواصل منافسات كرة القدم فى العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شه...





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