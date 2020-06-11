حوار عراقي ايراني تركي مرتقب حول الموارد المائية

2020/06/11 | 09:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد، عن قرب انطلاق مباحثات مع أنقرة وطهران لضمان حصص العراق المائي، فيما أكد وجود "توجه حكومي" نحو استصلاح أكث...

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