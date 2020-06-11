تعرف على مميزات النسخة التجريبية الأولى من Android 11

2020/06/11 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جوجل اليوم عن إطلاقها النسخة التجريبية الأولى من تحديث الاندرويد القادم Android 11 لتبدأ مراحل الاختبار النهائية خلال الثلاثة أشهر المقبلة قبل أن تبدأ جوجل في إرسال التحديث لكافة المستخدمين في سبتمبر المقبل.التحديث الجديد وعلى عكس التحديثات الماضية لم يجلب معه تغييراً جوهري في استخدام النظام ولكنه يأتي بعدة إضافات ومميزات جديدة ستُحسن […]

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