المانيا : 26 وفاة جديدة و555 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/06/11 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 حالة وفاة، و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 8755 حالة، بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 185416 حالة بعد تسجيل 555 إصابة جديدة.هذا وقد […]

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