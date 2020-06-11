الامن النيابية: قرار اخراج القوات الأجنبية لارجعة فيه وعلى لجنة المفاوضات الالتزام به

2020/06/11 | 09:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، ان قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق لارجعة فيه ولايمكن للجنة المفاوضات مع واشنطن ان تتجاوز عليه، لافتا الى ان اللجنة التفاوضية ينبغي ان تعمل وفق قرار البرلمان وتوضح للمجلس ماستقوم به.وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي لـ /المعلومة/، ان “اللجنة التفاوضية مع الجانب الأميركي […]

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