تعليق الدوام في محكمة اربيل جراء اصابات بكورونا بين قاضيين ومحامين

2020/06/11 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي مطلع يوم الخميس بتعليق الدوام الرسمي في رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل عاصمة اقليم كوردستان لمدة اسبوعين جراء تسجيل اصابات بفيروس كورونا لدى قاضيين وعدد من المحامين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه بسبب تسجيل اصابات بين قاضيين وعدد من المحامين تقرر تعليق الدوام الرسمي في المحكمة لمدة 14 يوما.

واضاف المصدر ان السلطات قررت ايضا فرض الحجر الصحي على بناية المحكمة خلال المدة المذكورة لإجراء حملة تعقيم وتعفير فيها.

الى ذلك اكد بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان اليوم نبأ اصابة اثنين من القضاة في رئاسة محكمة استئناف اربيل .

واوضح المجلس في البيان ان تقرر ايضا فرض الحجر الصحي على رئاسة المحكمة لمدة 14 يوما.

وكانت رئاسة برلمان اقليم كوردستان قد قررت يوم الاربعاء تعليق اعمال البرلمان لمدة اسبوعين بعد تسجيل اصابات بكورونا لاحد الاعضاء وثلاثة موظفين عاملين في البرلمان.

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