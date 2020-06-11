2020/06/11 | 09:36 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
توصلت دراسة حديثة إلى أن عظما نادرا اكتُشف في قلوب الشمبانزي قد يكون علامة على الإصابة بأمراض القلب – وقد يكون موجودا أيضا لدى بعض البشر .
واكتشف باحثون من جامعة نوتنغهام العظم، “os cordis” الذي يبلغ طوله مليمترات فقط، في فحوصات الأشعة المقطعية الدقيقة لقلوب الشمبانزي.
ووجدوا أن العظام كانت […]
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توصلت دراسة حديثة إلى أن عظما نادرا اكتُشف في قلوب الشمبانزي قد يكون علامة على الإصابة بأمراض القلب – وقد يكون موجودا أيضا لدى بعض البشر .
واكتشف باحثون من جامعة نوتنغهام العظم، “os cordis” الذي يبلغ طوله مليمترات فقط، في فحوصات الأشعة المقطعية الدقيقة لقلوب الشمبانزي.
ووجدوا أن العظام كانت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: اكتشاف خطير في قلوب الشمبانزي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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