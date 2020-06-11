دراسة: اكتشاف خطير في قلوب الشمبانزي 

2020/06/11 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توصلت دراسة حديثة إلى أن عظما نادرا اكتُشف في قلوب الشمبانزي قد يكون علامة على الإصابة بأمراض القلب – وقد يكون موجودا أيضا لدى بعض البشر .واكتشف باحثون من جامعة نوتنغهام العظم، “os cordis” الذي يبلغ طوله مليمترات فقط، في فحوصات الأشعة المقطعية الدقيقة لقلوب الشمبانزي.ووجدوا أن العظام كانت […]

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