اللجنة المالية: ستتم اعادة الاموال المستقطعة للمتقاعدين

2020/06/11 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، انه ستتم اعادة الاموال المستقطعة للمتقاعدين.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “البرلمان أصدر قراراً بعدم استقطاع اي مبلغ من الرواتب عدا الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وللنواب وكبار المسؤولين، ولا يجوز الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ”.وفي ما يتعلق بالاستقطاعات

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