الكونغرس الامريكي يدرس سحب الدعم من وزارة أمنية عراقية

2020/06/11 | 09:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةطالبت لجنة الدراسات التابعة للنواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، بانسحاب واشنطن من بعض منظمات الأمم المتحدة واستبدالها بأليات تعاون جديدة متعددة الأطراف.جاء ذلك في تقرير اللجنة للإعلان عن استراتيجية أمنية بعنوان "تقوية أمريكا ومواجهة التهديدات العالمية"، نشره رئيس اللجنة مايك جونسون عل موقعه الإلكتروني.وأوصت اللجنة بضرورة دعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانسحاب من المنظمات الأممية التي "لا يمكن إصلاحها واستبدالها بآليات تعاون جديدة متعددة الأطراف".كما دعت إلى إنهاء التمويل الأمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتبها لشؤون التسليح، والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.وفيما يخص ملف حقوق الانسان والديمقراطية، حثت الاستراتيجية على تشديد العقوبات فيما يمس هذا الملف، وعدم التهاون فيه.ودعت أيضا إلى إنهاء الدعم المالي المقدم لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.كما شمل المقترح إنهاء برنامج المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية، معللاً ذلك بمنع هدر أموال دافعي الضرائب.

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