فقدتا سوقاً كبيرة.. إيران وتركيا تكشفان حجم تجارتهما مع العراق في ظل قيود كورونا

2020/06/11 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

مع انحسار النشاط العراقي الاقتصادي مع دول الجوار، وخصوصاً مع إيران وتركيا، الدولتان اللتان سجلتا ...





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