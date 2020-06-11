منظمة الصحة العالمية “في حيرة” وتؤكد “عجزها” عن فهم احصائيات الوفيات بكورونا حول العالم

2020/06/11 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رأى مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن إحصاءات الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي “غير عادية” و”عصية على الفهم”.وأشار مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، إلى أنه في الظروف التي يُختبر فيها عدد كبير من الناس، يمكن أن يُلاحظ “معدل وفيات منخفض نسبيا”.ولفت المسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى […]

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