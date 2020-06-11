نتفليكس تطرح مجموعة خاصة عن “حياة السود مهمة”

2020/06/11 | 10:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شركة نتفليكس مجموعة أعمال عن “حياة السود مهمة” تتكون من أفلام ومسلسلات وأفلام وثائقية اختارتها المنصة الرقمية لمواصلة النقاش حول العنصرية الدائر في الولايات المتحدة على مدار الأسابيع الأخيرة.ومن الأعمال المختارة في نسخة السوق الأمريكية من المنصة، إذ يختلف المحتوى من دولة لأخرى، أفلام مثل “ضوء القمر” الذي عرض في 2016 لباري جنكينز،

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