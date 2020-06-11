الاتحاد الأوربي يقترح فتح حدوده جزئياً بدءاً تموز

2020/06/11 | 10:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيبعد تراجع انتشار وتيرة فيروس كورونا، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فتح تدريجي لحدوده اعتبارا من الشهر المقبل، فيما أعلنت ألمانيا رفع القيود عن جيرانها منتصف الشهر الجاري.وأعلن وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أن المفوضية ستنشر الأسبوع المقبل مقترحاتها لرفع «تدريجي وجزئي» للقيود المفروضة على السفر خارج حدود الاتحاد اعتباراً من الأول من تموز المقبل.وقال بوريل إن الأمر يتعلق برفع القيود مع بعض الدول، على أن تؤخذ في الاعتبار «بعض المبادئ والمعايير» وعبر الاستناد إلى «طرح مشترك» بين الدول الأعضاء.من جهتها، أكدت ألمانيا عبر وزير الداخلية هورست زيهوفر أنها سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والدنمارك في 15 حزيران الجاري، وأضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.كما أكد زيهوفر تمديد القيود المفروضة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول البلاد ستمدد حتى نهاية حزيران، بدل يوم 21 من الشهر ذاته، ما يجعل برلين تتوافق مع الاقتراح الأوروبي بفتح الحدود بشكل جزئي بداية تموز.وأكدت الحكومة الألمانية في وقت سابق اليوم تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية آب المقبل.

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