محافظ البصرة يوجه بصرف رواتب موظفي الأجور اليومية الـ «30» ألف

2020/06/11 | 10:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ مصطفى محمد الاسديوجه محافظ البصرة «أسعد عبد الأمير العيدانيّ»، بصرف الرواتب الخاصة بموظفي الأجور اليومية ضمن 30 ألف درجة وظيفية، ومن السيولة الماليّة للمحافظة، وجاء القرار بعد مقابلته رئيس الوزراء «مصطفى الكاظميّ» والحصول على موافقة الصرف».وقال المركز الإعلاميّ ديوان محافظة البصرة في بيانٍ رسميٍ ورد لـ»المستقبل العراقي»، إن “محافظ البصرة وجه بصرف رواتب موظفي الأجور اليومية في المحافظة من واردات المنافذ الحدوديّة وحسب الاتفاق المسبق مع رئيس الوزراء”، مؤكداً إن “مكتب محافظ البصرة وجه الدوائر المعنية بإعداد كشوفات خاصة برواتب المعينين ضمن 30 ألف درجة وظيفية، وإرسالها إليه للصرف”.يذكر إن محافظ البصرة المهندس «أسعد عبد الأمير العيدانيّ»، زارَ العاصمة بغداد مؤخراً للقاء رئيس الوزراء والحصول على موافقة بصرف الرواتب من واردات المنافذ الحدوديّة، بالتنسيق مع وزارة المالية واستحصال أموال مرتبات جميع الأشهر السابقة غير المصروفة.وجدد محافظ البصرة، بكتابٍ رسميٍ صدرَ عن مكتبه، الثلاثاء، عمل موظفي الأجور اليومية 3 أشهر إضافية قابلة للتمديد، وفق قراري مجلس الوزراء المرقمين (315) (337) لسنة 2019.

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