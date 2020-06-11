2020/06/11 | 10:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستحوذ مهاجم نادي الشرطة، الكونغولي جونيور مبوكو، على اهتمام فريق الزوراء في الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مهاجم نادي الشرطة جونيور مبوكو يستحوذ على اهتمام الزوراء الذي يرغب بضم اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة”.وأضاف ان “إدارة النادي فاتحت اللاعب بالفعل، حيث تسعى الى تعويض رحيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محترف كونغولي على رادار النوارس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محترف كونغولي على رادار النوارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).