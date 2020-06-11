انصار الله الحوثيين: تحالف العدوان السعودي يمنع وصول المشتقات النفطية

2020/06/11 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، تحالف العدوان السعودي، بمنع وصول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الجماعة، محملا إياه مسؤولية التبعات.ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها “أنصار الله” في صنعاء، “أدان المجلس السياسي الأعلى في اجتماع برئاسة رئيسه مهدي المشاط، منع العدوان وصول المشتقات النفطية، وحمل الأمم […]

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