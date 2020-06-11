المنافذ الحدودية تضبط حاويات بداخلها عجلات غير مسموح باستيرادها

2020/06/11 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط حاويات بداخلها عجلات دون الموديل غير مسموح باستيرادها في منفذ أم قصر الشمالي.وقالت الهيأة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم ضبط حاويات عدد( 3 ) بداخلها عجلات دون الموديل غير مسموح باستيرادها عدد(10) مختلفة الموديل والنوع في منفذ أم قصر الشمالي.واضافت ان “عملية […]

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