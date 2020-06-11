2020/06/11 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … افاد مصدر طبي، الخميس، ان دائرة صحة ذي قار سجلت 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.وذكر المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان ” صحة ذي قار سجلت 60 اصابة مؤكدة من منتسبي صحة ذي قار حتى الان”.وأضاف ان “مستشفى الامام الحسين التعليمي امتلأ بمصابين كورونا”.

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