التحالف الأميركي يكشف عن مغادرة 1200 من قواته العراق

2020/06/11 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، عن مغادرة 1200 عسكري من قواته العراق خلال الفترة الماضية.وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مايلز ككينز في حوار تابعته /المعلومة/، إن “التحالف الدولي لديه مستشارون عسكريون يساعدون القوات العراقية من خلال تخطيط عالي المستوى في العمليات والتنسيق بشأن الضربات الجوية والمشاركة والمعلومات الاستخبارية ليكون […]

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