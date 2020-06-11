المالية النيابية ستتم اعادة الاموال المستقطعة للمتقاعدين

2020/06/11 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، انه ستتم اعادة الاموال المستقطعة للمتقاعدين.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “البرلمان أصدر قراراً بعدم استقطاع اي مبلغ من الرواتب عدا الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وللنواب وكبار المسؤولين، ولا يجوز الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع بأي مبلغ”.وفيما يتعلق […]

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