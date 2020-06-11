نائب : المحاصصة متغولة داخل الفريق التفاوضي العراقي مع اميركا

2020/06/11 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …اكد النائب باسم خشان، أن المحاصصة متغولة في الفريق التفاوضي العراقي مع اميركا.وقال خشان في تصريح صحفي تابعته “المستقلة , إن “المحاصصة متغولة في الفريق التفاوضي العراقي، وحتى أولئك الذين تحسبهم بعض الجهات السياسية مقرّبين من الإدارة الأميركية، قريبون من الجهات السياسية النافذة في البلاد، وذلك لأن المقربين العراقيين في عهد الرئيس الأميركي […]

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