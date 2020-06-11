الحشد الشعبي يجري مناورة على الحدود العراقية السورية

2020/06/11 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن اجراء قواته مناورة على الحدود العراقية السورية وذلك لتطوير أداء قواته.وذكر بيان مقتضب لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء ١٩ في الحشد الشعبي اجرى، اليوم، مناورة على الحدود العراقية السورية”.وأضاف البيان ان “المناورة تأتي من اجل أداء قواته وتعزيز مهاراته الميدانية في مسك الحدود […]

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