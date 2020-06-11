انخفاض أسعار النفط بأكثر من 4%

2020/06/11 | 10:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةهبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من زيادة معروض النفط في الأسواق، في ظل طلب ضعيف بسبب أزمة كورونا.وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 4.22% إلى 37.93 دولار للبرميل.في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 3.43% إلى 40.30 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الجاري بمقدار 5.72 مليون برميل، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 3.2 مليون برميل.كذلك أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بواقع 866 ألف برميل.

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