التربية النيابية تكشف عن مقترح بشأن امتحانات الثالث المتوسط

2020/06/11 | 10:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية النيابية، عن مقترح يخص امتحانات مرحلة الثالث المتوسط.وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن لجنته قدمت مقترحا إلى وزارة التربية بتعليق امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط، وتوجيه تركيزها على امتحانات الصف السادس الإعدادي.وإضاف، أنه “تم طرح المقترح على مجلس الوزراء

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