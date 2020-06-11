اللواء 19 بالحشد الشعبي يجري مناورة على الحدود العراقية السورية

2020/06/11 | 10:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى اللواء ١٩ في الحشد الشعبي، الخميس، مناورة على الحدود العراقية السورية وذلك لتطوير أداء قواته وتعزيز مهاراته الميدانية في مسك الحدود وحماية البلاد من اي عدو .

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