2020/06/11 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نواب وموظفين بالبرلمان.. إصابة قاضيين في إقليم كردستان بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 10:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نواب وموظفين بالبرلمان.. إصابة قاضيين في إقليم كردستان بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نواب وموظفين بالبرلمان.. إصابة قاضيين في إقليم كردستان بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).