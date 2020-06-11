احصائية لرجال الدين المصابين بكورونا في اقليم كوردستان

2020/06/11 | 10:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان يوم الخميس احصائية لرجال الدين اصيبوا بفيروس كورونا منذ تفشي ظهور الجائحة في الاقليم.

وقال الاتحاد في بيان اليوم ان ثلاثة رجال دين اصيبوا بكورونا من بينهم (ملا رشيد آورحمن كاني كولي) امام وخطيب جامع وخانقاه محوي في مدينة السليمانية والذي توفي اثر بالمرض يوم 4/3/2020.

واشار البيان الى انه في منتصف شهر آيار الماضي اصيب رجل الدين الملا احمد علي امام وخطيب الحاج سليم قاميشي في حي كوردستان في مدينة السليمانية بالفيروس ولكن حالته الصحية تحسنت الان وسائر نحو التماثل من المرض بشكل تام.

وتابع البيان انه في ادارة منقطة خانقين اصيب رجل الدين المى خالد محمد كريم امام وخطيب جامع الشهداء هو واسرته بكورونا وتم ارقادهم بالمستشفى و وضعهم الصحي مستقر ويتماثلون للشفاء.

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