محمد رمضان يطرح أغنيته “كورونا فيروس” على يوتيوب

2020/06/11 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، نشر الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، فيديو كليب أغنيته “كورونا فيروس” التي ينتظرها الكثيرين، خاصة أنها تتحدث عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس التاجي.وفي وقت سابق، شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات […]

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