في امريكا … محتجون يسيطرون على حيّ في سياتل ويقيمون “منطقة ذاتية”

2020/06/11 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام المتظاهرون في سياتل، منذ الإثنين، بـ”السيطرة” على جزء من المدينة، وأطلقوا عليه اسم “المنطقة ذاتية الإدارة”.أصبحت المنطقة التي لا تزال معالمها تتحدّد في كل ساعة مساحة لتنظيم المظاهرات والسكان وطرح الأفكار وأيضاً للفنون.والبعض يرى أن المنطقة لها رمزية معينة مفادها أن السكان لن يمارسوا بالضرورة أعمالاً عنيفة بعد انسحاب قوات الأمن منها.[…]

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