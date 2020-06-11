2020/06/11 | 10:46 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارثة تهدد المخيمات بعد اصابة نازحة بـ"كورونا" في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارثة تهدد المخيمات بعد اصابة نازحة بـ"كورونا" في السليمانية) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارثة تهدد المخيمات بعد اصابة نازحة بـ"كورونا" في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).