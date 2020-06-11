الحزب الجمهوري يوصي بإدراج فصائل عراقية موالية لإيران في قائمة الجماعات الإرهابية

2020/06/11 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أوصت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، بإدراج فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران في قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك ضمن تقرير مطول حول أنشطة الجهات والشخصيات المتورطة في تمرير أجندة الحرس الثوري الإيراني في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن.وقال التقرير إن “الحرس الثوري قد أنشأ، ودرب، وأدار مجموعات مثل منظمة بدر […]

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