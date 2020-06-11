2020/06/11 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …حذر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، من تزايد خطورة تنظيم داعش في العراق، مع الزيادة الملحوظة في هجماته خلال الفترة الماضية رغم أنها أقل حجما مما كانت عليه قبل إعلان هزيمته.وقالت الصحيفة إن “التنظيم شن مؤخرا هجمات صغيرة بأسلحة خفيفة وبتكلفة أقل من السابق”، مشيرة إلى “الهجوم الأخير على قرية مكشيفة في محافظة صلاح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة امريكية تحذر من تزايد خطورة تنظيم داعش في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة امريكية تحذر من تزايد خطورة تنظيم داعش في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).