التحالف الدولي يتبرأ من اغتيال المهندس وسليماني ويؤكد: لدينا شراكات أساسية مع الحشد

2020/06/11 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد التحالف الدولي، الخميس، عدم علاقته باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني، فيما أشار إلى أنه لديه شراكات أساسية مع الحشد الشعبي.وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مايلز ككينز في حوار تابعته /المعلومة/، إن “قرار اغتيال المهندس وسليماني لم […]

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