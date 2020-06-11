جنرال أميركي يتوقّع أن يطلب العراق إبقاء قوات أميركية على أراضيه

2020/06/11 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقّع جنرال أميركي، أن تطلب الحكومة العراقية إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد لمكافحة تنظيم "داعش".

وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط في ندوة عبر الإنترنت نظّمها مركز دراسات في واشنطن "أعتقد أن حكومة العراق ستطلب إبقاء قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف".

وتابع "كما تعلمون، من وجهة نظري، نحن في العراق لإنجاز هزيمة تنظيم داعش ولدعم العراق في إنجازه لتلك الهزيمة والتوصل إلى انتصار نهائي عليه".

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي منفصل أن "الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق سيبدأ اليوم الخميس".

وكشف بومبيو أن مساعده للشؤون السياسية ديفيد هيل سيرأس الوفد الأميركي الذي سيضم ممثلين لوزارات الدفاع والطاقة والخزانة ووكالات عدة.





وقال وزير الخارجية الأميركي إنه "بوجود مخاطر جديدة تلوح في الأفق لاسيما جائحة كوفيد-19، وتدهور أسعار النفط والعجز الكبير في الموازنة، من الضروري أن تلتقي الولايات المتحدة والعراق كشريكين استراتيجيين لإعداد خطة للمضي قدما تلحظ المصلحة المشتركة لكل من بلدينا".

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ بدء هجمات على المصالح الأميركية في العراق في أواخر العام 2019، والتي اتّهمت واشنطن إيران وحلفاءها في العراق بشنّها.

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