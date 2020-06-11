بشير حداد يدعو لتشكيل خلية الأزمة الإعلامية بشأن كورونا

2020/06/11 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، إلى ضرورة تشكيل خلية الأزمة الإعلامية على غرار خليتي الأزمة الحكومية والنيابية لمواجهة كورونا، مثمنا مبادرة شبكة الإعلام العراقي بشأن الجائحة.وقال حداد في تصريح صحفي لوكالة صدى الاعلام، إن “الإعلام يلعب دوراً مفصلياً في الكثير من الأحداث وأثناء الأزمات، حيث إنه يعالج الأمور على وفق المعايير

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