نصيف: البرلمان يدعم الحكومة في تعظيم الموارد وإنهاء الفساد

2020/06/11 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، دعم مجلس النواب للحكومة لوضع برنامج اقتصادي وطني متكامل يعظم موارد الدولة ويسد منافذ الفساد.

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