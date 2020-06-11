أكثر من مليوني مصاب و113 ألف وفاة بكورونا في أمريكا

2020/06/11 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المليونين، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى نحو 113 ألفا بحسب آخر بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الخميس.

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